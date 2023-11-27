В России изменился средний возраст автомобилей

В России зафиксировано увеличение среднего возраста автомобиля до 12–15 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков и представителей сети станций технического обслуживания.

Глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев отметил, что средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем годом ранее.

Собеседник обратил внимание на то, что на дорогах РФ автомобилей становится меньше, «выбытие из активного парка теперь происходит позже».

Специалист подчеркнул, что в прошлом году количество автомобилей уменьшилось на 822 тыс. штук, а в 2023-м — на 395 тыс.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст автомобиля в РФ в 2023 году достиг почти 15 лет.

Собеседники отмечают, что чем старше автомобили в парке, тем больше осуществляют ремонтов.