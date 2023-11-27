Китайские минивэны Haima 7Х поступили дилерам в России

Автомобили Haima начали поступать российским дилерам. Первой моделью, представленной в автосалонах, стал минивэн 7Х, сообщил дистрибьютор марки в своем Telegram-канале.

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Трехрядный минивэн Haima 7Х оснащается 195-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 6-дипапазонной автоматической трансмиссией, привод только передний. В базовой комплектации цена автомобиля стартует от 3,6 млн рублей, в список оснащения входят 12-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировками, панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и прочие опции.