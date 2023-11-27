Названы самые опасные для автомобилистов города

Страховщики назвали самые опасные для российских автомобилистов города
Страховщики назвали самые опасные для российских автомобилистов города, в которых автомобили часто попадают в тотальные аварии. То есть в ДТП с конструктивной гибелью машины, после чего ее восстанавливать не рентабельно.
Такими городами стали Великий Новгород, Омск и Ростов-на-Дону. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Согласие", изучив статистику "тотальных" аварий.
По оценкам аналитиков, в этих городах с начала 2023 года чаще всего происходили серьезные происшествия на дорогах, в результате которых ремонтировать машину становилось нецелесообразно. Показатели частоты "тотальных" ДТП там самые высокие.
Далее следуют Киров и Вологда. Во второй пятерке рейтинга - Владимир, Ижевск, Екатеринбург, Саратов и Казань.
Из топ-10 городов-лидеров, где чаще всего фиксируются разрушительные аварии, в этом году выбыли Москва и Санкт-Петербург. В 2022 году Северная столица занимала пятую строчку рейтинга, Москва - десятую.
В целом уровень тоталей, по внутренней статистике компании, снизился на 34% в этом году по сравнению с тем же периодом 2022 г. Тоталь (или конструктивная гибель транспортного средства) признается страховщиком в тех случаях, когда стоимость ремонта поврежденного автомобиля превышает установленный порог от той суммы, на которую застрахована машина. На фоне резкого роста цен на автомобили и запчасти многие увеличили страховую сумму по полисам каско до уровня рыночной стоимости транспортного средства. Таким образом, при происшествиях с автомобилем с учетом увеличенной страховой суммы проводился дорогостоящий ремонт, а не оформлялось возмещение на условиях конструктивной гибели, пояснили эксперты.