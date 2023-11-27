Tesla озвучила условия для постройки завода в Индии

Американский производитель готов вложиться в производство в Индии, пишет Reuters. Но есть условие — местные власти должны снизить пошлины на ввоз электрокаров до 15 процентов в течение первых двух лет работы. В этом случае Tesla обещает инвестировать до двух миллиардов долларов в локальное производство. Стороны уже ведут переговоры, но правительство Индии ожидает, что Tesla умерит требования.

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Tesla вложит в индийский завод до 500 миллионов долларов, если правительство снизит ввозные пошлины до 15 процентов на 12 тысяч электрокаров. Если же льгота распространится на 30 тысяч машин, инвестиции будут увеличены до двух миллиардов долларов. Правительство, в свою очередь, хочет добиться крупных вложений, но при этом снизить количество электрокаров, ввезенных с низкой пошлиной.

Сейчас плата за импорт электрокаров дороже 40 тысяч долларов составляет 100 процентов, а для более дешевых — 70 процентов.

Tesla собирается выйти на индийский рынок с тремя моделями — Model 3, Model Y и пока не представленным хэтчбеком дешевле 25 тысяч долларов США (2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). Глава Tesla Илон Маск давно запланировал выпустить доступный электрокар: изначально он хотел наладить его производство в Китае, но в этом году начал присматриваться к Индии — третьему по величине авторынку мира.