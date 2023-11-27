Дмитрий Нагиев признан обладателем самых дорогих автомобилей среди звезд
Российские звезды при покупке автомобиля предпочитают выбирать наиболее дорогие модели. В коллекции у артистов есть дорогие машины, стоимость которых превышает несколько десятков миллионов рублей. У некоторых российских звезд есть целые гаражи с уникальными. Об этом сообщил «Пятый канал» и назвал звезд с наиболее дорогостоящими автомобилями.
Например, шоумен Гарик Харламов предпочитает автомобили немецкого концерна Volkswagen. Когда-то давно свой автомобильный путь он начал со Skoda Octavia, а после серьезного ДТП он пересел на Volkswagen Passat. Далее у Харламова был автомобиль BMW, Nissan Murano, а потом Audi Q7. Сейчас у Харламова во владении кроссовер Porsche Cayenne стоимостью несколько миллионов рублей.
Внушительная коллекция автомобилей есть у российского рэпера Джигана. У него есть Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith и Rolls-Royce Ghost. Своей жене рэпер подарил Bentley Continental GT и Bentley Bentayga. Также во владении у Джигана есть внедорожник Cadillac Escalade ESV.
Филипп Киркоров также известен своим пристрастием к дорогим автомобилям. В его гараже есть Porsche Cayenne S, Rolls-Royce Dawn и Mercedes-Benz S-Class, S500 Maybach, ML 63 AMG. Еще у Киркорова есть лимузин Hummer Ultra Reincarnation длиной 11 метров и даже ВАЗ-2109.
Шоумен Дмитрий Нагиев также заслужил звание заядлого автолюбителя. Причем звезда сохранил все автомобили, которые у него были в жизни. В гараже у Нагиева есть ЗАЗ-966, ВАЗ-2106, Hyundai Equus Limousine, Cadillac Escalade, а также Mercedes-AMG S63 Coupe.