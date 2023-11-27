Нагиев признан обладателем самых дорогих автомобилей среди звезд

Российские звезды при покупке автомобиля предпочитают выбирать наиболее дорогие модели. В коллекции у артистов есть дорогие машины, стоимость которых превышает несколько десятков миллионов рублей. У некоторых российских звезд есть целые гаражи с уникальными. Об этом сообщил «Пятый канал» и назвал звезд с наиболее дорогостоящими автомобилями.

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Филипп Киркоров также известен своим пристрастием к дорогим автомобилям. В его гараже есть Porsche Cayenne S, Rolls-Royce Dawn и Mercedes-Benz S-Class, S500 Maybach, ML 63 AMG. Еще у Киркорова есть лимузин Hummer Ultra Reincarnation длиной 11 метров и даже ВАЗ-2109.