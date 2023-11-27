Названы города, в которых покупают больше всего «Москвичей»
По данным страховой компании «Согласие», наибольшее количество полисов на автомобили возрожденной марки приобрели в Москве. На столицу, где и организовано производство «Москвичей» на экс-заводе Renault, пришлось порядка половины (47 процентов) всех оформленных страховок, подсчитали эксперты. Причина проста: множество машин «Москвич» используются в местных такси и каршеринге.
На втором месте по популярности «Москвичей» с большим отрывом расположилась Тула. На нее приходится восемь процентов всех оформленных договоров ОСАГО и каско. На третьей строчке — Екатеринбург с шестью процентами.
Кроме них, на «Москвичи» заключили договоры водители из более 40 городов России. При этом больше половины автовладельцев решили оформить каско помимо обязательной «автогражданки». За ОСАГО они платили в среднем по 8392 рубля, за каско — по 58 399 рублей.
За год с начала производства «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей, включая четыре тысячи электрокаров. Однако реализовал он только 12 тысяч, отгрузив в автосалоны более 15 тысяч.
Между тем кроссовер «Москвич 3» внезапно потерял в мощности. На сайте марки отдача 1,5-литрового бензинового турбомотора составляет 136 лошадиных сил вместо прежних 150-ти. На заводе это объяснили переходом на новый сертификат, по которому ведутся замеры.