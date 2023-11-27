Электрический Jeep Recon: несущий кузов и мощность до 600 л.с.

В следующем году корпорация Stellantis запустит в производство и выведет на рынок среднеразмерный электрический внедорожник Jeep Recon, инсайдеры рассказали о нём кое-какие подробности.

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Марка Jeep анонсировала Recon осенью прошлого года вместе с тремя другими электрическими новинками — субкомпактным кроссовером Avenger для Европы (уже производится на заводе Fiat в польском городе Тыхы), гламурным кроссовером Wagoneer S и некоей пока полностью засекреченной моделью. Jeep Recon и Jeep Wagoneer S в публичном пространстве существуют пока только в виде рендеров, но полноценные премьеры не за горами — обе модели должны выйти на рынок в следующем году.

По данным ресурса MoparInsiders, Recon и Wagoneer S будут выпускаться на мексиканском заводе Stellantis в городе Толука, обе модели базируются на модульной платформе STLA Large и имеют несущий кузов, но целевая аудитория у них разная. Wagoneer S позиционируется как роскошный SUV и потенциальный конкурент старшим Рейнж Роверам, а Recon будет электрической альтернативой «углеводородному» рамному внедорожнику Jeep Wrangler.

В начале ноября американские СМИ со ссылкой на профсоюз UAW сообщили, что Jeep Wrangler получит полностью электрическую силовую установку только в следующем поколении, которое ожидается в 2028 году, при этом в гамме будет и гибридная версия типа range extender, где ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Jeep Recon в свою очередь изначально будет полностью электрическим и он будет чуть крупнее и вместительнее нынешнего 5-дверного рамного Jeep Wrangler поколения JL. Несмотря на несущий кузов, Recon будет полноценным внедорожником с отличной геометрической проходимостью и готовностью к приключениям на дикой природе. Кузов можно будет «раздеть» — снять двери и багажные окна, сдвинуть назад полноразмерную матерчатую крышу. Для любителей трофи-рейдов Recon предложит массу специфических аксессуаров и несколько внедорожных режимов работы силовой установки, настроенных под разные типы грунта. Двухмоторная силовая установка будет выдавать более 400 л.с. в базовой комплектации Sport и около 600 л.с. на топ-версии Moab.