В России появятся автомобили Deepal от компании Changan

Суббренд компании Changan под названием Deepal выходит на мировой рынок и может появиться в России. Предполагается, что продажи машин в РФ могут начаться уже в 2024 году, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Бренд Deepal был основан в 2022 году, в модельную линейку входят электрические и гибридные автомобили массового сегмента — лифтбэк SL03 и кроссовер S7. Первым внешним рынком для Deepal станет Таиланд, где продажи стартуют в декабре текущего года. В 2024 году компания планирует выйти на рынки стран Европы и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В будущем году Deepal рассчитывает реализовать 450 тыс. автомобилей.