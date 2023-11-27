Собянин открыл движение по обновленной улице Окской раньше срока

Улица Окская на юго-востоке столицы долгие годы была разделена на две части железнодорожными путями промышленной ветки. И вот объединение разрозненных участков, наконец, произошло. По двухкилометровому соединительному участку улицы Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта пошел транспорт.

Давая ему старт, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это проект небольшой, но очень важный, так как улучшает транспортную доступность пяти районов столицы. "Что касается улицы Окская, мы в Москве за последние годы в основном создали большой транспортный каркас, и в ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности, - сказал глава города. - В частности на улице Окской и Вязовском проезде был сделан сквозной проезд, реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой и сделан сквозной проезд, который соединяет Рязанский проспект и Волгоградский".