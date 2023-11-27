Собянин открыл движение по обновленной улице Окской раньше срока

Улица Окская на юго-востоке столицы долгие годы была разделена на две части железнодорожными путями промышленной ветки. И вот объединение разрозненных участков, наконец, произошло. По двухкилометровому соединительному участку улицы Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта пошел транспорт.

Собянин открыл движение по обновленной улице Окской раньше срока
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Давая ему старт, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это проект небольшой, но очень важный, так как улучшает транспортную доступность пяти районов столицы. "Что касается улицы Окская, мы в Москве за последние годы в основном создали большой транспортный каркас, и в ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности, - сказал глава города. - В частности на улице Окской и Вязовском проезде был сделан сквозной проезд, реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой и сделан сквозной проезд, который соединяет Рязанский проспект и Волгоградский".

Мэр подчеркнул, что случилось это на пять месяцев раньше, чем должны были завершить работы строители.

С новой связкой у жителей юго-востока столицы появилась поперечная транспортная связь на участке от Волгоградского до Рязанского проспектов, что ощутимо скажется на улучшении транспортной доступности районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино.

"Кроме того, эта дорога необходима жителям новых кварталов, которые возводятся на месте бывших промзон", - отметил мэр.

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