Названа стоимость замены лобового стекла на суперкаре McLaren F1
В последнее время много говорилось о стоимости замены лобового стекла на McLaren F1. Ожидаемо, что эта услуга потребует значительных финансовых вложений. Согласно данным, опубликованным порталом Тарантас Ньюс, только цена самого стекла составляет около 25 тысяч долларов, и это лишь часть общих расходов.
Установка нового стекла на McLaren F1 обходится дополнительно в 8 тысяч долларов из-за высокой стоимости самого автомобиля, в результате чего общая сумма достигает 33 тысяч долларов.
Такие затраты, вероятно, не будут проблемой для состоятельных владельцев McLaren F1, но все же это довольно крупная сумма. Например, на эти деньги можно приобрести новый Subaru BRZ 2024 года с дополнительными опциями или два Chevrolet Spark 2023 года выпуска.