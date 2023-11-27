Названа стоимость замены лобового стекла на суперкаре McLaren F1

В последнее время много говорилось о стоимости замены лобового стекла на McLaren F1. Ожидаемо, что эта услуга потребует значительных финансовых вложений. Согласно данным, опубликованным порталом Тарантас Ньюс, только цена самого стекла составляет около 25 тысяч долларов, и это лишь часть общих расходов.

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Установка нового стекла на McLaren F1 обходится дополнительно в 8 тысяч долларов из-за высокой стоимости самого автомобиля, в результате чего общая сумма достигает 33 тысяч долларов.