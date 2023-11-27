В России начали производство запчастей для Renault, Nissan и Mitsubishi

В Саратовской области началось производство запчастей для иномарок автокомпаний, которые ушли из России. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

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Предприятие АО «Резинотехника» в городе Балаково вышло на рынок производителей автозапчастей для иномарок, компания освоила выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi.