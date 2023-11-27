Американский авторынок движется к новому рекорду

Как пишут журналисты издания SPEEDME.RU, несмотря на замедление темпов роста, 2023 год останется рекордным для электромобилей в США. Данные о продажах показывают, что в сентябре автопроизводители поставили 136 000 новых электромобилей, что на 67% больше, чем годом ранее.

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Лидерами продаж стала компания Tesla, которая передала клиентам почти 59 000 автомобилей. В целом, электромобили составили более 11% доли рынка автомобилей в стране.