Chery, Haval и Geely чаще остальных попадают в ДТП

С января по октябрь 2023 года в России среди автомобилей китайских марок чаще всего попадали в ДТП машины Chery, Haval и Geely. Об этом сообщили в страховой компании «Ингосстрах», передает ТАСС.

На четвертом месте в рейтинге следует Exeed, пятерку замкнула Isuzu. В 2022 году по итогам девяти месяцев в аварии чаще попадали Haval, Chery, Geely, Lifan и Isuzu. Чаще всего дорожные происшествия с китайскими автомобилями в текущем году происходили в Москве, Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

По данным аналитиков, количество ДТП в 2023 году с участием машин китайских марок выросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% год к году, рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае, отметили в компании.С января по октябрь 2023 года в России среди автомобилей китайских марок чаще всего попадали в ДТП машины Chery, Haval и Geely. Об этом сообщили в страховой компании "Ингосстрах", передает ТАСС.

На четвертом месте в рейтинге следует Exeed, пятерку замкнула Isuzu. В 2022 году по итогам девяти месяцев в аварии чаще попадали Haval, Chery, Geely, Lifan и Isuzu. Чаще всего дорожные происшествия с китайскими автомобилями в текущем году происходили в Москве, Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. По данным аналитиков, количество ДТП в 2023 году с участием машин китайских марок выросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.