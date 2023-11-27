Путину сообщат о нарушениях при ремонте дорог

Активисты «Народного фронта» (НФ) собираются включить в итоговый доклад президенту России по реализации нацпроектов данные об всех установленных нарушениях при ремонте дорог. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что в общей сложности экспертам НФ удалось исследовать 1,12 тыс. участков.

Специалистами были выявлены ошибки при проектировании дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», говорится в публикации. Эксперты указывают на использование некачественной плитки и бордюрного камня. По их словам, это приводит к разрушению конструкции через два месяца.

Подчеркивается, что в 2021 году на участке Складского переулка в Бийске 2021 году был проведен ремонт, однако уже к сентябрю 2023 года на этом отрезке дороги зафиксировали провалы и просадки асфальта.

Проблемы возникли и на дорогах Иркутска, говорится в статье.

Среди самых распространенных ошибок — нарушения при технологии укладки асфальта, слабое информирование водителей о проведении работ, а также нехватка предупреждающих знаков, отмечает газета.