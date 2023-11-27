Kia Rio с пробегом за год подорожал на 46%

В ноябре текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила 1,583 млн рублей. Такой вывод специалисты аналитического центра Автостат сделали на основе данных мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке без учета объемов реализации.

© Wikimedia Commons

Отмечается, что по отношению к прошлому октябрю этот показатель вырос на 4% и составил 65 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (ноябрь 2022-го) автомобили с пробегом выросли в цене в среднем на 26%, в денежном эквиваленте этот показатель равен 325 тыс. рублей.

Аналитики подчеркивают, что цены на подержанные машины могут отличаться в зависимости от различных критериев, включая марку, модель, год выпуска и другие показатели. Например, Kia Rio возрастом три года за прошедший год подорожал сразу на 46%, а пятилетний внедорожник Lada 4x4 – на 18%. Прибавил 28% в цене и кроссовер Nissan Qashqai возрастом семь лет.