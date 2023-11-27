Признаки проблемных автомобилей с пробегом

При покупке подержанного автомобиля следует обратить внимание на прямые и косвенные признаки, свидетельствующие о том, что с ним не все в порядке. Автоблогер Павел Лаздин в беседе с 78.ru рекомендует обратить внимание на подушки безопасности, потому что в случае ДТП их, как правило, редко восстанавливают.

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«Надо смотреть историю ДТП, в которой будет отражено, что смотрелся либо датчик подушек безопасности, либо они сами менялись. На такой машине лучше поставить крест по одной простой причине: дважды безопасность не отработает», — убежден блогер.

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Перед покупкой автомобиля необходимо изучить всю информацию о нем и количестве владельцев, из этого можно сделать вывод относительно того, насколько детали изношены. Особое внимание уделить двигателю, приводу, коробке передач, а также проверить историю автомобиля по VIN-коду.

На этапе осмотра машины с пробегом необходимо уделить внимание осмотру кузова на предмет коррозии, а также посмотреть состояние тормозных колодок и двигателя. Нужно обязательно сравнить состояние салона и пробег: если руль, педали, ремень безопасности слишком потертые, а пробег при этом заявляется небольшой — это повод насторожиться и изучить машину подробнее.

Автоэксперт Дмитрий Матвеев в беседе с 78.ru отметил, что все чаще на авторынке появляются автомобили, побывавшие в стихийных бедствиях, речь идет о наводнениях.

«Чтобы определить, было ли авто затоплено, обратите внимание на запотевание фар, на запах прелости в салоне. Если возникли сомнения, не пожалейте денег на сервис. Если это автомобиль-утопленник, будут признаки попадания воды внутри дверной карты (с внутренней стороны двери), не будет ни оцинковки, ни покраски — просто грунтовка, которая со временем начинает «цвести» в тех местах, где была точечная сварка», — объясняет эксперт.