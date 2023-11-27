Ненадежные агрегаты и большой расход: названы худшие б/у авто

На современном рынке новых автомобилей в настоящее время представлено очень много брендов, в основном из Китая. Что касается вторичного рынка, там еще можно купить иномарки из Японии, Германии и других европейских стран. Эксперты ресурса 78.ru перечислили самые ненадежные машины с пробегом и объяснили, на что обратить внимание при их покупке.

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Pontiac Aztek признан худшим автомобилем за некачественную сборку при высокой стоимости. Претензии есть даже к премиальным маркам, в частности, владельцы Cadillac Cimarron жалуются на не очень мощный двигатель и проблемы с качеством. В рейтинг некачественных внедорожников вошли модели Land Rover Discovery 2004–2017 годов выпуска за проблемы с аккумулятором, тормозной системой, двигателем, топливной системой и подвеской.

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Несмотря на то что китайский Foton Sauvana неплохо укомплектован, у него есть ряд существенных недостатков в виде большого расхода бензина, некорректного срабатывания бесключевого доступа, плохой реакции на нажатие педали газа. Кроме того, владельцы жалуются на неудобство и плохую управляемость. Американский Chevrolet Tahoe 3 неэкономичен, а во время передвижения внедорожник раскачивается и кренится.

Среди легковых автомобилей ненадежным назван Chevrolet Spark/Matiz, у этой модели очень уязвимы подвеска, рулевое управление и тормозная система. Если с трансмиссией и двигателем проблем не бывает, то есть нарекания автовладельцев из-за нестабильного качества сборки.

Владельцы Ford Mondeo жалуются на частые поломки роботизированной коробки передач, на ремонт которой требуются немалые средства. Есть проблемы с двигателем из-за прогорания поршней, а также есть проблемы с электроникой.