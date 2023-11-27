Эксперт назвал автомобили, которые пострадают от снегопада сильнее всего

В снегопад, когда водитель не может выехать из сугроба и вынужден буксовать на месте, наиболее сильно страдают автомобили с автоматическими трансмиссиями, прежде всего роботизированными. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.