В России наладили выпуск кроссовера Haval M6. Модель должна стать дешевле
Марка Haval наладила в Тульской области производство кроссовера M6. Об этом сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на два независимых источника.
Всего до конца года завод должен произвести немногим более 1000 экземпляров новинки, при этом первые машины собрали еще в августе.
Почему предприятие до сих пор не раскрыло эту информацию, сказать сложно, отмечает издание. При этом портал предполагает, что при условии отечественного "происхождения" автомобиля его базовую стоимость могут слега понизить. И если начальная цена уложится до 2 млн рублей, то Haval M6 может попасть в государственную программу субсидирования наряду с Jolion. А это значит, что на него начнет распространяться дополнительная скидки от государства в размере 20%.
Сейчас Haval M6 с "механикой" стоит 2 179 000 рублей, а кроссовер с "роботом" - 2 299 000 рублей.
Напомним, продажи модели официально стартовали 21 июля 2023 года. M6 - среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4664 мм при колёсной базе 2680 мм. Привод у модели осуществляется только на передние колеса, а приводит их в движение турбочетверка 1,5 литра (143 л.с., 202 Нм).
В стандартное оснащение автомобиля входят полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, противобуксовочная система (TCS), ассистенты помощи при спуске (HDC) и в начале движения на подъеме (HHC), электронная система контроля устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.