В России наладили выпуск кроссовера Haval M6. Модель должна стать дешевле

Марка Haval наладила в Тульской области производство кроссовера M6. Об этом сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на два независимых источника.

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Всего до конца года завод должен произвести немногим более 1000 экземпляров новинки, при этом первые машины собрали еще в августе.

Почему предприятие до сих пор не раскрыло эту информацию, сказать сложно, отмечает издание. При этом портал предполагает, что при условии отечественного "происхождения" автомобиля его базовую стоимость могут слега понизить. И если начальная цена уложится до 2 млн рублей, то Haval M6 может попасть в государственную программу субсидирования наряду с Jolion. А это значит, что на него начнет распространяться дополнительная скидки от государства в размере 20%.

Сейчас Haval M6 с "механикой" стоит 2 179 000 рублей, а кроссовер с "роботом" - 2 299 000 рублей.

Напомним, продажи модели официально стартовали 21 июля 2023 года. M6 - среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4664 мм при колёсной базе 2680 мм. Привод у модели осуществляется только на передние колеса, а приводит их в движение турбочетверка 1,5 литра (143 л.с., 202 Нм).