Lancia показала первые изображения салона нового Ypsilon
Модель выйдет в гибридной и полностью электрической версии, а также получит специальное издание Ypsilon Edizione Limitata Cassina, созданное в сотрудничестве с производителем мебели компанией Cassina. Одним из ключевых элементов салона грядущего Ypsilon станет «столик», символизирующий итальянскую гостиную.
Тизерную кампанию новой Lancia Ypsilon итальянцы решили начать с одного из главных элементов салона, так называемого tavolino. В переводе с итальянского слово означает «столик». Он символизирует домашний уют и появился благодаря сотрудничеству с мебельной фабрикой Cassina. Интерьер, как на фотографиях, достанется лимитированной версии Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Её выпустят в количестве 1906 штук (год основания Lancia) и оснастят электрической силовой установкой.
Новый Ypsilon ознаменует начало возрождения «Лянчи». Следом за ним, в 2026-м, марка выпустит флагманскую модель — электрический фастбек на платформе STLA Medium (с 2021 года Lancia входит в концерн Stellantis). А в 2028 году в модельный ряд вернется имя Delta. Об этой машине пока нет никакой информации. Зато флагману обещают запас хода до 700 километров и модификации с передним либо полным приводом. Выглядеть электрокар будет как концепт Pu+Ra HPE, с поправкой на серийное производство.
Язык дизайна грядущих новинок описывают как сочетание форм культовых моделей прошлого с последними трендами в области архитектуры, моды и интерьеров. Причем салонам машин будет уделено не меньшее внимание. Так, следуя экологической повестке, около половины поверхностей, к которым можно прикоснуться, в «Лянча» хотят выполнить из переработанного сырья или дружественных экологии материалов. Цель — превзойти все бренды Stellantis по показателю их использования.