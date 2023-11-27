Lancia показала первые изображения салона нового Ypsilon

Модель выйдет в гибридной и полностью электрической версии, а также получит специальное издание Ypsilon Edizione Limitata Cassina, созданное в сотрудничестве с производителем мебели компанией Cassina. Одним из ключевых элементов салона грядущего Ypsilon станет «столик», символизирующий итальянскую гостиную.

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Тизерную кампанию новой Lancia Ypsilon итальянцы решили начать с одного из главных элементов салона, так называемого tavolino. В переводе с итальянского слово означает «столик». Он символизирует домашний уют и появился благодаря сотрудничеству с мебельной фабрикой Cassina. Интерьер, как на фотографиях, достанется лимитированной версии Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Её выпустят в количестве 1906 штук (год основания Lancia) и оснастят электрической силовой установкой.

Новый Ypsilon ознаменует начало возрождения «Лянчи». Следом за ним, в 2026-м, марка выпустит флагманскую модель — электрический фастбек на платформе STLA Medium (с 2021 года Lancia входит в концерн Stellantis). А в 2028 году в модельный ряд вернется имя Delta. Об этой машине пока нет никакой информации. Зато флагману обещают запас хода до 700 километров и модификации с передним либо полным приводом. Выглядеть электрокар будет как концепт Pu+Ra HPE, с поправкой на серийное производство.