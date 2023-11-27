Автомобилистам напомнили, когда можно жаловаться на плохую уборку снега

Каждый год Россию заносит снегом. Иногда его бывает много, а порой — очень много. Кроме радости и ощущения наступающего Нового года осадки доставляют ощутимые неудобства автомобилистам. Из-за снега образуются пробки, автомобили буксуют, а разметку, дорожные знаки и светофоры заносит.

Вместе с тем сроки уборки снега и ликвидации гололеда прописаны в стандарте и коммунальные службы должны его соблюдать. Рассказываем, как часто должны убирать снег с дорог и какая ответственность грозит компаниям-нарушителям.

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Штрафы за срыв уборки снега

Сроки и технология работы по уборке снега и устранению гололеда подробно регламентированы стандартами, СНиПами и отраслевой методической документаций. Главный документ, к которому следует апеллировать при недостаточном качестве уборки улиц, это ГОСТ Р 50597 2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В этом ГОСТе прописаны сроки и технология уборки снега и очистки дорог от гололеда. Знать его нужно не только для жалоб на коммунальщиков, но и на случай аварии из-за нарушений зимнего содержания дорог. Их должны фиксировать сотрудники Госавтоинспекции — в таком случае это станет основанием для привлечения организаций к ответственности.

Отметим, что несоблюдение требований по обеспечению ПДД в том числе некачественным содержанием дорог наказывается по статье 12.34 КоАП РФ. Она предполагает штраф для юридических лиц до 500 тысяч рублей при наличии легкого или среднего вреда здоровью людей из-за неубранных дорог. Должностных лиц наказывают на сумму до 100 тысяч рублей.

Как часто должны убирать снег

В вышеназванном ГОСТе перечислены сроки уборки снега и гололеда с проезжей части. Так, рыхлый и талый снег с автомагистралей и скоростных дорог должны убирать в течение четырех часов, на обычных четырех- и более полосных дорогах — в течение пяти. Двух- и трехполосные дороги должны убирать не дольше чем за 6 часов, а однополосные — не дольше чем за 12 часов.

Зимнюю скользкость на магистралях, обычных и четырех- и более полосных дорогах должны устранять за четыре часа. Двух- и трехполосные дороги районного значения и главные улицы очищать от наледи должны не дольше чем за 5 часов, а двухполосные второстепенные — за 6 часов. Однополосные должны почистить не более чем за 12 часов.

Отметим, что срок устранения рыхлого или талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада, а зимней скользкости — с момента ее обнаружения. Однако если погода спокойная, то у коммунальщиков есть чем заняться — снег все же придется чистить. Так, нормативная высота снега на дороге не должна превышать слоя в 1-4 см, а на внегородских дорогах — не более 5 см.

Обочины также требуется чистить. На скоростных и четырех- и более полосных дорогах их следует чистить полностью, на остальных — не менее чем на половину ширины.