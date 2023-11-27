Представлен секретный российский электрокар L-Type

«Обуховский завод» концерна «Алмаз-Антей» показал рабочий образец электрокара L-Type. Об этом сообщает Drom.ru.

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Машина была продемонстрирована на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в столице.

Речь идет о городском компактном электрокаре для корпоративных автопарков с перевозками на короткие расстояния. В описании на стеле рядом с машиной указано, что модель предназначена для доставки последней мили, обслуживания закрытых территорий, городского сервиса и шеринга.

Производитель создает две версии, а именно двухместную пассажирскую и одноместную грузовую.

Габаритные длина, ширина и высота — 2,5 м, 1,5 м и 1,5 м соответственно. Запас хода на одном полном заряде составляет 183 км. Тяговый электромотор получает энергию от 6 аккумуляторных модулей емкостью 2,66 кВт*ч каждый.

Производство L-Type начнется в 2024 году.