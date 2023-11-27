В МЧС рассказали, как хранить электросамокаты в зимний период

Электросамокат при хранении возле отопительных приборов может взорваться. О неожиданной опасности этого средства индивидуального передвижения сообщил представитель главного управления МЧС России Алексей Михан в эфире «Радиоточки НСН».

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По его словам, литиевые аккумуляторы, на которых работают электросамокаты, имеют свойство возгораться. Поэтому помещение, в котором владелец собирается держать самокат до лучшей погоды, должно хорошо проветриваться.

Состояние отсека для батареи необходимо периодически проверять. Если аккумулятор начинает раздуваться, его нужно срочно заменить, предупреждает Михан. Оставлять батарею без присмотра во время зарядки категорически запрещается, обратил внимание представитель ведомства.