В Европе выбрали лучшие автомобили года

Экспертное жюри конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2024) из 59 журналистов опубликовало перечень из семи вышедших в финал машин. Они были выбраны из 28 моделей, которые продаются как минимум в пяти странах Европы и доступны для тест-драйва. Дальнейшее голосование определит лучшего из лучших, который будет объявлен автомобилем года 2024 на Женевском автосалоне в феврале.

В списке номинантов на победу числятся несколько электрокаров: Peugeot e-3008, Renault Scenic, Volvo EX30 и Kia EV9. Среди финалистов затесался и один китайский автомобиль — электроседан BYD Seal. В прошлом году «китайцев» в шорт-листе не было. Кроме этого, на звание автомобиля года в Европе поборются Toyota C-HR и BMW 5-series.

Peugeot

Kia

Volvo

BMW

Несмотря на санкции и прекращение официальных поставок, некоторые из финалистов продаются в России. К примеру, электрокар Kia EV9 на классифайдах предлагают по цене от 7,8 миллиона рублей.

BYD Seal добрался до России еще в феврале. На сегодняшний день расценки почти не изменились: 530-сильный вариант стоит порядка пяти миллионов рублей у большинства дилеров, а одномоторная версия на 204 силы — от 3,5 миллиона. Что касается BMW 5-series, то за автомобиль просят от 7,5 до 10 миллионов в зависимости от мотора и пробега.