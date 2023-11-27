BMW i5 M60 проезжает трассу на пять секунд быстрее, чем i5 eDrive40

Первый электрический автомобиль 5-й серии официально представлен в Южной Корее, где в городе Инчхон находится центр вождения местного подразделения BMW.

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После того как i5 eDrive40 прокатился по частному треку, настало время более мощного i5 M60. Автомобилю G60 с нулевым уровнем выбросов M Performance потребовалось 1 минута и 28 секунд, что примерно на пять секунд быстрее, чем у менее мощного электромобиля 5 серии. Как i5 eDrive40 сравнялся по времени прохождения круга с i4 eDrive40, так и i5 M60 оказался таким же быстрым, как и i4 M50. Это не самые быстрые BMW на корейской трассе, поскольку новый M2 проехал ее за 1 минуту и 26 секунд, а M4 пересек финишную черту за 1 минуту и 25 секунд.

G82 - самый быстрый из этой группы, и его время прохождения круга может быть улучшено в следующем году, когда планируется выпуск M4 CS. Несмотря на то, что i5 M60 относится к классу M Performance, его нельзя назвать трековым автомобилем, особенно сейчас, когда 5-я серия стала больше и тяжелее, чем когда-либо прежде. В таком виде у спортивного EV длина 5060 мм, ширина 1900 мм и высота 1505 мм, масса составляет 2305 кг.

Грядущий M5 также не будет легковесом, поскольку он станет гибридом с подключаемым двигателем, сочетающим V8 с электромотором и блоком батарей. Туристические версии обеих моделей будут с еще большей массой. Замкнутая трасса длиной 2,6 км является частью первого в Азии центра вождения BMW Group. Объект площадью 240 тыс. кв. м был открыт в 2014 году после инвестиций в размере 75,5 млн долл. и создания около 100 рабочих мест.