Исполинский и очень дорогой Tank 800 выйдет в следующем году

В недавнем интервью директор по проекту Tank 700 Ма Данцюань рассказал подробности и о другом внедорожнике с индексом 800: он будет гибридным и появится в 2024 году.

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Дебют концепта Tank 800 состоялся на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Летом "РГ" публиковала "шпионские" фото внедорожника с дорожных испытаний. Это дало понять, что серийная версия модели будет практически в точности повторять шоу-кар.

Габариты кроссовера не уточняются, но можно предположить, что он будет очень крупным, так как платформенно унифицирован с семейством Great Wall Cannon, а длина этих автомобилей начинается от 5,3 метра.

На момент премьеры концепта был анонсирован мягкий гибрид с 48-вольтным стартер-генератором, но сейчас китайские СМИ пишут о трансмиссии Hi4-T, которая серийно устанавливается на Tank 700: она состоит из V6 3.0 и 9-ступенчатого "автомата" со встроенным в него электромотором.