Пикап Toyota Hilux Champ представлен на выставке в Таиланде

Toyota представила в Таиланде бюджетный пикап Hilux Champ в 11 кастомизированных вариантах. Автомобиль показан в версии с короткой и длинной колесной базой.

© Газеты.ру

Автомобиль грузоподъемностью в 1 тонну оснащается задним приводом. Длина короткой версии пикапа составляет 4970 мм, удлиненной — 5300 мм. В базовом варианте машина снабжена бортовым кузовом, но ее рама позволяет устанавливать более 100 видов различных надстроек.