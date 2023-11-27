Водителей накажут за публикацию нарушений ПДД в социальных сетях

Российских водителей привлекут к ответственности за публикацию нарушений ПДД в соцсетях. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал о практике мониторинга силовыми ведомствами социальных сетей с целью выявления нарушителей на дорогах. Эксперт сообщил, что автомобилисты, размещающие в Сети фото и видео нарушений могут попасть «на карандаш» к правоохранительным органам.

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По словам Миронова, российские силовые ведомства постоянно ведут мониторинг соцсетей. После того, как должностные лица обнаруживают в Сети правонарушение, они обязаны инициировать официальную проверку, в процессе которой устанавливается подлинность материалов.

Если на кадрах не был использован монтаж, правоохранительные органы устанавливают время и место совершения инцидента, а также личность потенциального нарушителя. На основании собранных данных сотрудники ведомств принимают решение о привлечении лица к ответственности.

Эксперт подчеркнул, что сам факт публикации в соцсетях фото или видео нарушений скоростного режима или проезда на красный сигнал светофора не влечёт автоматического возбуждения дела. Однако должностные лица обязаны реагировать на подобные материалы.