Водителей накажут за публикацию нарушений ПДД в социальных сетях
Российских водителей привлекут к ответственности за публикацию нарушений ПДД в соцсетях. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал о практике мониторинга силовыми ведомствами социальных сетей с целью выявления нарушителей на дорогах. Эксперт сообщил, что автомобилисты, размещающие в Сети фото и видео нарушений могут попасть «на карандаш» к правоохранительным органам.
По словам Миронова, российские силовые ведомства постоянно ведут мониторинг соцсетей. После того, как должностные лица обнаруживают в Сети правонарушение, они обязаны инициировать официальную проверку, в процессе которой устанавливается подлинность материалов.
Если на кадрах не был использован монтаж, правоохранительные органы устанавливают время и место совершения инцидента, а также личность потенциального нарушителя. На основании собранных данных сотрудники ведомств принимают решение о привлечении лица к ответственности.
Эксперт подчеркнул, что сам факт публикации в соцсетях фото или видео нарушений скоростного режима или проезда на красный сигнал светофора не влечёт автоматического возбуждения дела. Однако должностные лица обязаны реагировать на подобные материалы.
Накануне жителя Москвы оштрафовали за езду на самодельном трицикле по Садовому кольцу. Сотрудники ГИБДД выявили нарушителя в социальных сетях.