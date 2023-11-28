В России может появиться новая китайская марка автомобилей

Компания рассказала о планах по запуску марки Deepal на зарубежных рынках: в 2024 году планируется продать до 450 таких машин. Первым внешним рынком для Deepal станет Таиланд, там новинки поступят в продажу уже в декабре. А в следующем году электрические модели могут добраться и до России. Пока же Deepal представлен только в Китае, там под этим названием продаются электрокары массового сегмента — лифтбек SL03 и кроссовер S7.

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Как пишет портал «Китайские автомобили», экспортные планы Deepal охватывают рынки стран Европы и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Значится в них и Россия — Deepal могут начать продавать в нашей стране официально, как и модели других суббрендов Сhangan: Avatr, Qiyuan и Kaicene.

Autoinfo / Китайские автомобили

Autoinfo / Китайские автомобили

Autoinfo / Китайские автомобили

Autoinfo / Китайские автомобили

Пока модельная линейка Deepal состоит из лифтбека SL03 и кроссовера S7. Первый сменит оригинальное название на экспортное L07, а в остально останется таким же, как и в Китае (за исключением расположения руля для рынка Таиланда). Лифтбек оснащен 258-сильным электромотором на задней оси, который питает батарея емкостью 66,8 киловатт-часа. На одном ее заряде L07/SL03 проезжает до 540 километров.