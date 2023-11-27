ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории России
Сервис «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории России, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«ФАС России по результатам проведённого анализа рынка установила, что «Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на территории России и подавляющего большинства регионов страны», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» из-за нарушения закона о рекламе.