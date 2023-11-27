Крымский мост снова закрыли для автотранспорта

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли вечером в понедельник, 27 ноября, сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

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«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 18:02 по московскому времени.

Причины закрытия моста не называются.

До этого движение по мосту временно перекрыли 26 ноября в 11:05 по московскому времени.