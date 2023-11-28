Новую Lada Iskra могут представить в трех модификациях

Новое бюджетное семейство автомобилей Lada Iskra может получить два типа кузова, на базе которых будут созданы три модификации. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества «Русские автомобили» в соцсети «ВКонтакте», которые ознакомились с внутризаводской документацией «АвтоВАЗа».

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По данным сообщества, полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra включает три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.