На выставке "Россия" в Москве представлен электрокар L-Type

В рамках выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, показан ходовой экземпляр электрокара L-Type, который разрабатывается «Обуховским заводом», входящим в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Об этом сообщает Drom.ru.

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Автомобиль был представлен 24 ноября в рамках специальной экспозиции. Согласно описанию машины с информационной таблички, размещенной рядом с прототипом, L-Type позиционируется как компактный городской электрокар для корпоративных парков. Он предназначен для перевозок на короткие расстояния при доставке товаров, работы на закрытых территориях, а также использования в городском сервисе.