Haval Jolion обогнал седан Lada Granta по продажам за неделю

Кроссовер Haval Jolion установил рекорд по продажам за неделю и превысил показатели седана Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По итогам прошедшей недели с 20 по 26 ноября в России продано 2005 кроссоверов Haval Jolion. Седан Lada Granta находится на второй позиции с результатом 1570 машин. На третьем месте — седан Lada Vesta, разошедшийся тиражом 1459 машин за неделю. За ним следует лифтбэк Lada Granta (продано 1069 машин).

В десятку наиболее продаваемых в России по итогам 47-й недели 2023 года также вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, за ними следуют китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro.