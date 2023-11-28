Представлен бюджетный седан Chevrolet Sail нового поколения

Компактная четырехдверка предложена с безальтернативным атмосферником 1.5, зато коробку можно выбрать.

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Седанчик Chevrolet Sail предыдущего поколения родом из Китая, он был разработан совместными усилиями концернов General Motors и SAIC. Модель присутствовала не только на «поднебесном» рынке, но также в странах Латинской Америки, причем в Мексике, например, она до сих пор в строю, но там ее продают под названием Aveo. И вот в Чили представлен Sail новой генерации: под таким именем туда приехал… свежий Aveo.

Напомним, нынешний Авео также создан в КНР, только там сегодня его и производят, за выпуск отвечает все то же СП. При этом в Поднебесной модель не продают: дебютным рынком для нового бюджетника стала Мексика, позже он появился еще в нескольких странах Латинской Америки. И если Chevy Aveo бывает как в виде седана, так и в кузове «хэтчбек», то Sail доступен исключительно в четырехдверной модификации – по крайней мере, пока.

Снаружи и внутри четырехдверки повторяют друг друга, разные у них лишь шильдики на корме. Длина Chevrolet Aveo/Sail равна 4490 мм, ширина — 1695 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2550 мм. Заявленный объем багажника седана – 475 литров.

Под капотом – бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, который выдает 98 л.с. и 142 Нм. Как и Chevrolet Aveo, седан Sail предложен с шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, лишь передний.

Уже «в базе» модель имеет шесть подушек безопасности, дисковые тормоза «по кругу» и кондиционер. Топовому Chevrolet Sail для Чили положены климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8 дюймов и камера заднего вида.