Представлен электрокаток с автопилотом для самостоятельного ремонта дорог

В Великобритании представлен интересный проект, который может положить конец проблеме ям на дорогах.

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Стартап Robotiz3d, базирующийся в лаборатории Daresbury в Чешире, объединил искусственный интеллект (ИИ) и передовые робототехнические технологии для решения этой наболевшей проблемы.

Ежегодно в Великобритании ремонтируется около 2 млн ям на дорогах, но из-за стареющей инфраструктуры, увеличения числа автомобилистов и экстремальных погодных условий, ситуация только ухудшается.

Традиционные ручные методы ремонта ям трудоемки и не справляются с этой опасной и дорогостоящей бедой.

Разработанный компанией автономный электрокаток способен обнаруживать и устранять трещины и ямы на дорогах.