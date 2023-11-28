Завод Volkswagen в РФ увольняет сотрудников

Работникам бывшего завода VW в Калуге предлагают выплатить по три оклада, а также списать ряд долгов при увольнении.

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Немецкий производитель Volkswagen, как и многие другие иностранные компании, принял решение о продаже своего российского бизнеса ещё в 2022-м, тогда же начал искать покупателей. Однако окончательно сделка была завершена только в мае текущего года. В результате новым владельцем бывших активов VW в РФ стало ООО «Арт-Финанс» – структура, входящая в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон».

Напомним, согласно отчёту немецкого концерна, сумма сделки составила 125 млн евро. В результате «Авилон» стал владельцем производственной площадки в Калуге, ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование». Минувшим летом стало известно о том, что бывшая российская «дочка» VW сменила название на AGR Automotive Group.

В августе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено до конца текущего года; об этом же немногим ранее говорил и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Судя по всему, планы изменились.

Как сообщает ТАСС, автозавод в Калуге отправят в очередной простой: соответствующий приказ будет подписан с 1 декабря 2023-го по 29 февраля 2024 года. По информации профсоюза АСМ, на бывшем предприятии VW запустили программу добровольных увольнений. Сотрудникам, решившим написать заявление до конца текущего месяца, предлагают выплату трёх окладов, а также списание долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск.

Сообщается, что у тех работников завода, которые решат остаться в штате, с 2024 года будет новый график работы. Когда именно планируется возобновить работу конвейера калужского автомобильного завода, пока неизвестно. Официальной информации о том, какая компания станет партнёром, а также о том, выпуск машин каких брендов будет здесь налажен, по-прежнему нет. По слухам, заинтересоваться могла китайская компания Chery, однако стороны это предположение не подтвердили.

У предприятия AGR производственные мощности рассчитаны на выпуск до 225 тыс. автомобилей в год. Предприятие до весны 2022-го выпускало кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Ещё у VW в РФ был собственный моторный завод, рассчитанный на производство 150 тыс. бензиновых двигателей в год.