Тюменские таксисты подняли цены на свои услуги

«Тюменские „бомбилы“ подняли цены на свои услуги после того, как поездки подорожали у агрегаторов. Таким образом, минимальная стоимость перевозок у привокзальных таксистов увеличилась, в среднем, на 100 рублей. Некоторые берут с пассажиров еще больше. Например, если „бомбила“ видит, что человек находится в нетрезвом состоянии, то может назвать ему цену, превышающую среднюю по городу в 3 — 4 раза. И, что удивительно, люди часто соглашаются», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.