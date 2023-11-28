Dongfeng показал новый пикап, который будет выпускать совместно с Nissan

Концептуальный пикап Dongfeng имеет дизайн, который китайские СМИ по какой-то причине называют футуристичным, хотя в нём немало отсылок к уже серийному Kia EV9. Судя по длине кабины, она будет двухрядной.

Из дизайна проистекает предположение о силовой установке: она может быть либо гибридной, либо полностью электрической. И да, китайцам ничего не мешает наладить выпуск и гибрида, и электрокара.

Партнёрские отношения между Nissan и Dongfeng существуют не первый год, и в скором времени у россиян появится возможность посмотреть на один из их результатов. В конце ноября в РФ появится внедорожник Paladin, дистрибуцией которого займётся промышленный гигант из Китая - компания Sinomach Automobile. Предполагается, что Paladin - внедорожник на базе Nissan Terra и начинкой от Mitsubishi. Он будет продаваться под маркой Oting.