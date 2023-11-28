Первую партию внедорожников Tank 700 раскупили за 55 секунд

Китайская марка Tank открыла продажи флагманского внедорожника 700. Эта модель стала первой, что примерила новую рамную плафторму D71. Её главное отличие — в пневматических баллонах вместо пружин, адаптивных амортизаторах и задней многорычажки. Плюс применены «размыкаемые» стабилизаторы поперечной устойчивости, что существенно улучшают артикуляцию колёс.

Первую партию внедорожников Tank 700 раскупили за 55 секунд
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Ещё совсем недавно эксперты разного калибра уверяли, что дни подобные вездеходов сочтены. Дескать, рамные модели по всем параметрам уступают несущим конструкциям, а потому «рамники» вымрут самым естественным образом, поскольку публика своим кошельком проголосует за лучший набор потребительских характеристик.

Однако компания Great Wall посчитала иначе, создав отдельный суббренд Tank. И не прогадала! По итогам августа бренд Haval продал на домашнем рынке 45 тысяч вседорожников, а рамные машины под маркой Tank по итогам последнего месяца выбрали 12 тысяч китайцев. И тиражи «Тэнков» уверенно растут.

Так, например 70 экземпляров нового Tank 700 раскупили за 55 секунд. Это самая крупная модель производителя: длина — 5090 мм, а размер колёсной базы — 3000 мм. На первых порах для покупки доступен только гибрид, построенный вокруг трёхлитрового турбомотора V6.