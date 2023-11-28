Первую партию внедорожников Tank 700 раскупили за 55 секунд

Китайская марка Tank открыла продажи флагманского внедорожника 700. Эта модель стала первой, что примерила новую рамную плафторму D71. Её главное отличие — в пневматических баллонах вместо пружин, адаптивных амортизаторах и задней многорычажки. Плюс применены «размыкаемые» стабилизаторы поперечной устойчивости, что существенно улучшают артикуляцию колёс.

Ещё совсем недавно эксперты разного калибра уверяли, что дни подобные вездеходов сочтены. Дескать, рамные модели по всем параметрам уступают несущим конструкциям, а потому «рамники» вымрут самым естественным образом, поскольку публика своим кошельком проголосует за лучший набор потребительских характеристик.

Однако компания Great Wall посчитала иначе, создав отдельный суббренд Tank. И не прогадала! По итогам августа бренд Haval продал на домашнем рынке 45 тысяч вседорожников, а рамные машины под маркой Tank по итогам последнего месяца выбрали 12 тысяч китайцев. И тиражи «Тэнков» уверенно растут.