У кроссовера Omoda C5 появилась спецверсия «Черный брилиант»

Omoda выпустила для России спецверсию кроссовера C5. Лимитированное исполнение Black Diamond отличается глубоким чёрным цветом кузова без характерного красного декора, ставшего фирменным решением для этой модели. Также автомобилю полагается оригинальная решётка радиатора Star Diamond, создающая трёхмерный визуальный эффект. Дополняет образ полностью чёрный интерьер.

Пакет декора Black Diamond можно заказать только для топовых версий Omoda C5: это комплектация Ultimate для переднеприводного кроссовера и Supreme — для полноприводного. Цена новинки будет раскрыта перед стартом продаж.

Напомним, что на российском рынке передний привод сочетается со 147-сильным турбомотором и вариатором, а полный — со 150-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и преселективной 7-ступенчатой коробкой передач.