Седан для агента 007 и мощный минивэн: чем удивил автосалон в Гуанчжоу

В китайском Гуанчжоу состоялся автосалон, который хоть и не считается мировым, но без эффектных премьер не остается. Посмотреть есть на что, тем более многие из представленных новинок имеют все шансы оказаться на российском рынке.

Great Wall Motor показал гибридный вариант Tank 700 с приставкой Hi4-T в названии. Этот полноразмерный внедорожник станет флагманской моделью среди всех Tank. Силовая установка автомобиля представляет из себя 3-литровый мотор V6 и электромотор с отдачей в 517 л.с. и 750 Нм. Он оснащается автоматической 9-ступенчатой коробкой передач. Полностью бензиновый вариант, кстати, оснащается тем же V6, его отдача составляет 360 л.с.

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Geely представила электрический седан, который вполне мог бы подойти агенту 007. Тем более и называется он Zeekr 007. Интересный дизайн с единым светодиодным элементом в передней части не дает пройти мимо. Элемент имеет и вполне практическое применение - на него владелец может выводить различные символы или надписи, общаясь с другими участниками дорожного движения. В тыльной части также присутствует единая светодиодная полоса. А роль заднего стекла выполняет панорамная крыша.

Начальная версия получит заднеприводный вариант и будет оснащаться электромотором 204 л.с., который позволит разогнать машину до 100 км/ч за 6,5 секунды. Ожидается и полноприводная версия этого седана.

Компания BYD представила новейшую модель - Sea Lion 07, которая должна конкурировать с Tesla Model Y. Это кросс-купе, построенный на платформе e-Platform 3.0. Его точные характеристики пока не раскрываются.

Нельзя обойти своим вниманием и минивэны. Например, Xpeng X9. Его главная особенность - управляемая задняя ось.

В салоне X9 располагается 7 мест с компоновкой 2 + 2 + 3. Для машины доступны три варианта запаса хода: 610, 640 и 702 км. В движение X9 приводит либо один электромотор на задней оси мощностью 320 л.с., либо два на 503 л.с. - в полноприводной версии.

Представлен обновленный внедорожник Beijing BJ80. Надо сказать, что с предыдущей версией марки наши соотечественники уже знакомы, эти машины завозят по параллельному импорту.