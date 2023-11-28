В пресс-службе АвтоВАЗа рассказали "Российской газете" о том, что производство Lada Vesta с АКПП начнется на рубеже 2023-2024 годов.

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"Планы по Lada Vesta остаются в силе", - отметили на АвтоВАЗе.

Что касается Lada Granta с АКПП, добавили в пресс-службе, то проект в работе, по датам пока ничего сказать нельзя.

Напомним, что ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил о том, что сейчас идут испытания Lada Vesta с китайским вариатором. Какой именно фирмы - не уточняется. Пока же у флагмана российской компании в арсенале лишь механика.

В 2024 году АвтоВАЗ также рассчитывает начать выпуск Vesta с более мощным двигателем объемом 1,8 литра на 122 лошадиные силы (170 Нм крутящего момента).

Lada Vesta NG в кузове седан стоит от 1 239 900 рублей, седан в версии Cross - от 1 733 900 рублей, универсал - от 1 329 900 рублей, "вседорожный" универсал - от 1 511 900 рублей. Также недавно линейка модификаций пополнилась исполнением Sportline (от 2 175 900 рублей).

В следующем году должна дебютировать Lada Vesta Sport и стартовать производство Lada Aura, которую активно планируют закупать для госслужащих.