Движение по Крымскому мосту возобновили после часового перерыва

Проезд машин по Крымскому мосту открыли спустя примерно час после перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:08 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыли вечером 29 ноября. Сообщение об этом разместили на канале в 18:10 мск.

Причины остановки движения канал не назвал. По состоянию на 18:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.