Эксперты зафиксировали в октябре своеобразный рекорд по выдаче автокредитов

Средняя стоимость машин с пробегом в России к ноябрю достигла 1,583 млн рублей. Такими данными поделились с «Аргументами и фактами» специалисты аналитического агентства Автостат. Отмечается, что некоторые модели выросли в цене сразу на 50%.

По словам гендиректора агентства «БизнесДром» Павла Самиева , в стране сохраняется высокий спрос на покупку автомобилей. За месяц подержанные машины выросли в цене на 4% (65 тыс. рублей), а по динамике за год прибавка составила 26% — 325 тысяч рублей. Цены на вторичном рынке вряд ли будут падать в ближайшее время, выразил мнение Самиев.

«В ближайший год их стоимость вряд ли будет скачкообразной, но тенденция к росту цены не исчерпана. Люди готовы к покупкам, индекс потребительского оптимизма сейчас на максимуме. Фактор инфляции тоже есть: люди боятся, что дальше будет еще дороже, и это подстегивает потребление почти по всем категориям товаров и услуг», — уточняет собеседник издания.

В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что россияне стали чаще пользоваться автокредитами, за год в стране выдали на 41,6% больше займов, чем в 2022 году (56,1 тыс. кредитов). В октябре по автокредитам поставлен своеобразный рекорд: его средний размер по стране достиг 1,56 млн рублей, и этот показатель растет с февраля текущего года. Самый большой средний чек по автокредиту зафиксирован в Москве — 2,04 млн рублей, а также Ханты-Мансийском автономном округе (1,68 млн руб.), в Петербурге (1,83 млн руб.) и на Кубани (1,69 млн руб.).