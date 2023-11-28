В России соберут 70 тысяч автомобилей Hyundai и Kia под китайским брендом

В России возобновят выпуск Hyundai и Kia, но под китайским брендом GAC. Машины будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге. После ухода двух брендов на предприятии остались комплектующие, использование которые позволит за 1,5 года выпустить около 70 тысяч Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

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Как сообщает "Русский автомобиль", когда комплектующие для Hyundai и Kia закончатся, в Петербурге могут переориентироваться на сборку китайских моделей GAC.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тысяч машин в год.

По итогам 2021 года завод выпустил 234 тысячи автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Самой массовой моделью на конвейере предприятия стал Kia Rio с показателем 92 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков (+2%). Производство кроссовера Hyundai Creta составило 71 тысячу машин (-5%), седана Solaris - 71 тысячу единиц (+32%).