Появилась новая модификация коммерческого грузовика КАМАЗ

В Сети появилась фотография новой модификации КАМАЗ Компас. Изображение вполне официальное – оно опубликовано пресс-службой производителя. Правда, поводом служит вовсе не презентация новинки: пресс-релиз буднично сообщает о том, что лизинговая компания производителя профинансировала покупку автоэвакуаторов на шасси КАМАЗ Компас для одного московского предприятия.

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Тем не менее, ранее такой вариант Компаса нигде не фигурировал. Машина имеет двухэтажную платформу, второй ярус которой обладает возможностью подниматься – таким образом, машина может транспортировать две легковушки. Еще два легковых автомобиля размещаются на длинном трехосном прицепе. Словом, перед нами полноценный городской (не магистральный) автовоз.

Компания, в которую переданы машины, использует точно такие же автовозы, но на базе ГАЗон Next – что может служить указанием на то, что Компасы подготовлены не самим КАМАЗом, а силами сторонней фирмы.