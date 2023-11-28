В Интернете показали уникальный карбоновый Subaru WRX STI

Этот автомобиль Subaru заслуживает названия «карбоновый», поскольку его владелец использовал углеродное волокно для большинства его частей и компонентов. Исключая колеса Konig Hypergram, фары, четыре выхлопных патрубка, эмблемы и окна, все остальное в машине выполнено из карбона.

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Конкретно, элементы как передней, так и задней части кузова, крыша, капот, бамперы и большая часть интерьера изготовлены из углеродного волокна. Эти детали не обернуты в пленку и не покрыты аквапринтом; они являются тщательно изготовленными и точно воссозданными оригинальными элементами из этого прочного и легкого материала. Владелец Майк работает в Carbon Trends, компании в Южной Калифорнии, специализирующейся на композитных материалах.

Несмотря на то что основные элементы переоснащены легким материалом, этот Subaru WRX STI сохранил свои заводские размеры и форму. Полностью карбоновый WRX оборудован каркасом безопасности, покрытым углеродным волокном, сиденьями и ремнями безопасности Sparco, а также двигателем Stage 2 с короткими блоками, коваными поршнями и усиленными шатунами от IAG Performance. Точные показатели мощности не предоставлены, но владелец утверждает, что настройка системы была сделана с упором на надежность.