Автомобилям Lada Vesta возвращена важная зимняя опция

АвтоВАЗ сообщил о возвращении зимней опции в Lada Vesta. Речь идет об обогреве руля, передает агентство «Прайм».

Он появился в «верхних» комплектациях Enjoy и Techno. Компания напоминает о том, что в этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Пресс-служба автопроизводителя также отметила, что информация о повышении цен на Vesta, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что увеличение верхней планки по самым высоким комплектациям связано именно с добавлением указанной функции.

Ранее АвтоВАЗ не стал комментировать возможный отказ от дальнейшего выпуска Lada X-Cross 5. Официальный представитель производителя Сергей Ильинский сказал, что компания не подтверждает подобных слухов, но напрямую опровергать информацию не стал. Ранее СМИ сообщили, что сейчас дальнейшее развитие Lada X-Cross 5 находится под вопросом.