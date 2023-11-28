АвтоВАЗ опроверг повышение цен на автомобили Lada

Напомним, АвтоВАЗ объявил цены на топовые версии (Enjoy и Techno) Lada Vesta NG, которые получили новую опцию - обогрев рулевого колеса. В верхних комплектациях также доступны и такие системы комфорта, как обогреваемое лобовое стекло, атмосферная подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида, а также 8 динамиков для наиболее полноценного звучания мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro.